Какие вакцины эффективны против индийского штамма, рассказали ученые. Фото: УП

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Вакцинация от коронавируса продолжается в мире, а ученые и дальше изучают эффективность препаратов относительно новых штаммов COVID-19.

Британские ученые подтвердили высокую эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca против индийского штамма коронавируса, сообщает BBC.

Исследование провели на 12 тыс. 700 образцах, прошедших секвенирование генома вируса. Из них 1 тыс. 54 принадлежали к индийскому штамму B.1.617.2. Согласно результатам, две дозы Pfizer-BioNTech и AstraZeneca дают хорошую защиту как от индийского штамма, так и от британского.

Вакцина Pfizer в 88% случаев эффективно предотвратила развитие симптомов через две недели после прививки второй дозой (против британского штамма — в 93%), а вакцина AstraZeneca — в 60% случаев (против британского штамма — в 66% случаев).

В то же время их эффективность в течение трех недель после первой дозы составляет лишь 33%, тогда как против британского штамма — 50%. Минздрав Великобритании заявил, что с такими результатами правительство скорее всего сможет перейти к финальной стадии ослабления карантина с 21 июня.

Напомним, ВОЗ заявляет, что все официально одобренные вакцины от коронавируса работают против всех известных штаммов, включая тот, что распространяется в Индии.

Источник:BBC