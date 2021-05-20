Все ли вакцины эффективны против новых штаммов, рассказала ВОЗ

Вакцина. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154924-vse-li-vakciny-effektivny-protiv-novyh-shtammov-rasskazala-voz.html

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Вакцинация в Украине продолжается, но действительно ли все вакцины одинаково эффективны против новых мутаций коронавируса, объяснили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ заявляет, что все официально одобренные вакцины от коронавируса работают против всех известных штаммов, включая тот, что распространяется в Индии. Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге, передает The Australian.com.

Он рассказал, что варианты вирусов COVID-19, которые появились за последнее время, реагируют на имеющиеся одобренные вакцины. Также все мутации коронавируса можно контролировать с помощью тех же мер, которые использовались раньше — социальной дистанции и масок.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине значительно ускорилась — первую прививку уже получили миллион украинцев. По состоянию на 19 мая 2021 года в Украине сделали 1 млн 12 тыс. 815 прививок. Всего вакцинировано 964 тыс. 747 человек, из них первую дозу получили 964 тыс. 745 человек, а завершили вакцинацию (получили две дозы) 48 тыс. 70 человек.

Источник: The Australian.com