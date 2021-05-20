Чи всі вакцини ефективні проти нових штамів, розповіла ВООЗ

Вакцина. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154924-chy-vsi-vakcyny-efektyvni-proty-novyh-shtamiv-rozpovila-vooz.html

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Вакцинація в Україні продовжується, але чи дійсно всі вакцини ефективні проти нових мутацій коронавірусу, пояснили у Всесвітній організації з охорони здоров’я (ВООЗ).

У ВООЗ заявляють, що всі офіційно затверджені вакцини від коронавірусу працюють проти всіх штамів, включно з тим, що поширюється в Індії. Про це заявив директор Всесвітньої організації охорони здоров’я в Європі Ганс Клюге, передає The Australian. com.

Він розповів, що варіанти вірусів COVID-19, які з’явилися до цього часу, реагують на наявні, затверджені вакцини. Також усі мутації коронавірусу можна контролювати за допомогою тих самих заходів, які використовувалися дотепер — соціальної дистанції та масок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні значно прискорилася — перше щеплення вже отримали мільйон українців. Станом на 19 травня 2021 року в Україні зробили 1 млн 12 тис. 815 щеплень. Усього вакциновано 964 тис. 747 осіб, з них першу дозу дістали 964 тис. 745 осіб, а завершили вакцинацію (дістали дві дози) 48 тис. 70 осіб.

Джерело: The Australian. com