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Ракурс
Вакцина. Фото: IStock

Чи всі вакцини ефективні проти нових штамів, розповіла ВООЗ

20 тра 2021, 14:37
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Вакцинація в Україні продовжується, але чи дійсно всі вакцини ефективні проти нових мутацій коронавірусу, пояснили у Всесвітній організації з охорони здоров’я (ВООЗ).

У ВООЗ заявляють, що всі офіційно затверджені вакцини від коронавірусу працюють проти всіх штамів, включно з тим, що поширюється в Індії. Про це заявив директор Всесвітньої організації охорони здоров’я в Європі Ганс Клюге, передає The Australian. com.

Він розповів, що варіанти вірусів COVID-19, які з’явилися до цього часу, реагують на наявні, затверджені вакцини. Також усі мутації коронавірусу можна контролювати за допомогою тих самих заходів, які використовувалися дотепер — соціальної дистанції та масок.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні значно прискорилася — перше щеплення вже отримали мільйон українців. Станом на 19 травня 2021 року в Україні зробили 1 млн 12 тис. 815 щеплень. Усього вакциновано 964 тис. 747 осіб, з них першу дозу дістали 964 тис. 745 осіб, а завершили вакцинацію (дістали дві дози) 48 тис. 70 осіб.

Джерело: The Australian. com

Джерело: Ракурс


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