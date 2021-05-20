Мільйон щеплень від коронавірусу зробили в Україні

Щеплення. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154905-milyon-scheplen-vid-koronavirusu-zrobyly-v-ukrayini.html

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Вакцинація в Україні значно прискорилася — перше щеплення вже отримали мільйон українців. Станом на 19 травня 2021 року в Україні зробили 1 млн 12 тис. 815 щеплень.

Усього вакциновано 964 тис. 747 осіб, з них першу дозу дістали 964 тис. 745 осіб, а завершили вакцинацію (отримали дві дози) 48 тис. 70 осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Найбільше щеплень зробили в таких регіонах:

місто Київ;

Дніпропетровська область;

Львівська область.

За період вакцинальної кампанії в Україні щеплення робили здебільшого українці у віці 20−39 років, а саме — 234 тис. 169 людей. Це молоді люди, які належать до пріоритетних категорій. Однією з найстаріших вакцинованих українок є мешканка Петриківського обласного геріатричного пансіонату Тернопільської області, якій виповнилося 99 років.

З пріоритетних груп найбільше щеплень дістали працівники критично важливих структур державної безпеки — Збройних сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, Нацполіції, Нацгвардії, Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Серед вакцинованих препарат отримали:

525 тис. 723 жінок;

487 тис. 92 чоловіків.

Друга доза вакцини гарантована для кожного, хто щепився першою дозою. Дата щеплення залежить від вакцини. Проміжок такий для кожної вакцини:

АstraZeneca (Covishield, SKBio) — друга доза через 12 тижнів після першого щеплення;

CoronaVac/Sinovac Biotech — через 28 днів після першого щеплення;

Сomirnaty/Pfizer-BioNTech — через 21 день після першого щеплення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні пішов на спад, кількість госпіталізацій у регіонах стабілізувалася. За минулу добу, 19 травня, вірус виявили в 5 тис. 165 громадян.