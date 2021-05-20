Миллион прививок от коронавируса сделали в Украине

Вакцинация. Фото: Istock

https://racurs.ua/n154905-million-privivok-ot-koronavirusa-sdelali-v-ukraine.html

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Вакцинация в Украине значительно ускорилась — первую прививку уже получили миллион украинцев. По состоянию на 19 мая 2021 года в Украине сделали 1 млн 12 тыс. 815 прививок.

Всего вакцинировано 964 тыс. 747 человек, из них первую дозу получили 964 тыс. 745 человек, а завершили вакцинацию (получили две дозы) 48 тыс. 70 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Больше всего прививок сделали в таких регионах:

Киев;

Днепропетровская область

Львовская область.

За период прививочной кампании в Украине прививки делали в основном украинцы в возрасте 20−39 лет, а именно — 234 тыс. 169 человек. Это молодые люди, которые относятся к приоритетным категориям. Одной из старейших вакцинированных украинок является жительница Петриковского областного гериатрического пансионата Тернопольской области, которой исполнилось 99 лет.

Из приоритетных групп больше всего прививок получили работники критически важных структур государственной безопасности — Вооруженных сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, Нацполиции, Нацгвардии, Министерства внутренних дел (МВД).

Среди вакцинированных препарат получили:

525 тыс. 723 женщин;

487 тыс. 92 мужчин.

Вторая доза вакцины гарантирована для каждого, кто привился первой дозой. Дата прививки зависит от вакцины. Промежуток такой для каждой вакцины

АstraZeneca (Covishield, SKBio) — вторая доза через 12 недель после первой прививки

CoronaVac/Sinovac Biotech — через 28 дней после первой прививки

Сomirnaty/Pfizer-BioNTech — через 21 день после первой прививки.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине пошел на спад, количество госпитализаций в регионах стабилизировалось. За прошедшие сутки, 19 мая, вирус был обнаружен у 5 тыс. 165 граждан.