Трьох міністрів спробує призначити Рада, колаж — Ракурс

https://racurs.ua/ua/n154894-troh-ministriv-sprobuie-pryznachyty-rada-translyaciya.html

Ракурс

Верховна Рада 20 травня розгляне питання про призначення трьох міністрів. Уранці нарлепи заслухають Віктора Ляшка, якого уряд пропонує на посаду міністра охорони здоров’я України, Олександра Кубракова (міністр інфраструктури), Олексія Любченка (перший віце-прем'єр-міністр- міністр економіки).

Крім того, в сесійній залі розглянуть законопроект Руслан Стефанчука про дерадянізацію законодавства України, заслухають звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2020 рік.

У порядку денному є також законопроект про Службу військового капеланства, законопроекти щодо заборони продажу лікарських засобів дітям.

Сьогодні Рада також збереться на позачергове засідання, на якому розглянуть вісім законів.