Журналістів Bellingcat російський суд оштрафував за статті про бойовика ДНР

Російський суд оштрафував журналістів Bellingcat, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n154904-jurnalistiv-bellingcat-rosiyskyy-sud-oshtrafuvav-za-statti-pro-boyovyka-dnr.html

Ракурс

Bellingcat, міжнародну групу журналістських розслідувань, Жовтневий районний суд російського Санкт-Петербурга оштрафував на 340 тис. рублів (майже 127 тис. грн) за позовом донецького бойовика — колишнього командира «народного ополчення Донбасу» Ігоря Безлера.

Позов Безлера до журналістів Bellingcat стосувався «захисту честі, гідності і доброго імені». Про це повідомляє прес-служба судів Санкт-Петербурга.

У своєму позові Безлер просив суд визнати деякі відомості в статті «Ідентифікація сепаратистів, причетних до збитого МН17» і короткій статті «Пташка полетіла до вас» такими, що не відповідають дійсності, і стягнути на його користь 500 тис. рублів моральної шкоди.

У доповіді Bellingcat «Пташка полетіла до вас» Безлера назвали «важливим свідком» катастрофи авіарейсу MH17 компанії Malaysia Airlines, збитого в небі над Донбасом в липні 2014 року. Відповідні твердження ґрунтуються на перехоплених СБУ переговорах Безлера.

У матеріалі стверджується, що саме підлеглі Безлера могли повідомити російських військових про пасажирський лайнер, прийнявши його за український військовий літак.

Також суд зобовʼязав Bellingcat опублікувати спростування відомостей про причетність Безлера до катастрофи MH17.

Відповідний позов Безлер подав у вересні 2020 року.

Нагадаємо, восени 2019 року Bellingcat встановила нове прізвище Безлера, вказане у виданому йому в Росії паспорті.