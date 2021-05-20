Журналистов Bellingcat российский суд оштрафовал за статьи о боевике ДНР

Российский суд оштрафовал журналистов Bellingcat, фото: «24 канал»

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Bellingcat, международную группу журналистских расследований, Октябрьский районный суд российского Санкт-Петербурга оштрафовал на 340 тыс. рублей (почти 127 тыс. грн) по иску донецкого боевика — бывшего командира «народного ополчения Донбасса» Игоря Безлера.

Иск Безлера к журналистам Bellingcat касался «защиты чести, достоинства и доброго имени». Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В своем иске Безлер просил суд признать некоторые сведения в статье «Идентификация сепаратистов, причастных к сбитому МН17» и короткой статье «Птичка полетела к вам» такими, которые не отвечают действительности, и взыскать в его пользу 500 тыс. рублей морального вреда.

В докладе Bellingcat «Птичка полетела к вам» Безлера назвали «важным свидетелем» катастрофы авиарейса MH17 компании Malaysia Airlines, сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года. Соответствующие утверждения основываются на перехваченных СБУ переговорах Безлера.

В материале утверждается, что именно подчиненные Безлера могли сообщить российским военным о пассажирском лайнере, приняв его за украинский военный самолет.

Также суд обязал Bellingcat опубликовать опровержение сведений о причастности Безлера к катастрофе MH17.

Соответствующий иск Безлер подал в сентябре 2020 года.

Напомним, осенью 2019 года Bellingcat установила новую фамилию Безлера, указанную в выданном ему в России паспорте.