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Ракурс

Морозы вернулись — в Карпатах зафиксировали минусовую температуру (ФОТО)

20 мая 2021, 11:34
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Мороз в мае зафиксировали метеорологи в украинских Карпатах.

Минусовая температура в горах наблюдается в четверг, 20 мая. Столбики термометров показывают до 1° мороза. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

Отмечается, что сегодня на горе Поп Иван Черногорский облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер наблюдается восточный и северо-восточный со скоростью 8−9 м/с.

Морозы в мае зафиксировали метеорологи в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

По прогнозам украинского Гидрометцентра, 20 мая погода в Украине будет дождливой во всех областях, кроме Донбасса, Запорожской области и Крыма. Температура воздуха начнет расти — днем обещают до 23° тепла.


Погода в Украине. Карта: Гидрометцентр

Напомним, 18 мая в результате сильных ливней, которые прокатились по ряду областей, были затоплены улицы, подвалы зданий, обесточены населенные пункты, а также повреждены автомобили.

Источник: Ракурс


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