Посол. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n154901-vy-falsificiruete-istoriu-posol-ukrainy-naletel-na-nemeckih-levyh.html

Ракурс

Посол Украины Андрей Мельник обвинил немецких левых в фальсификации истории. Он заявил, что в призыве Левой партии заключить новый договор о дружбе с Россией не упомянуты другие экс-республики СССР, которые потеряли миллионы граждан во Второй мировой войне.

Дипломат назвал заявление немецких левых унизительным преобразованием истории в инструмент и ударом в лицо миллионам украинских жертв войны. Об этом Мельник заявил в среду, 18 мая, передает DW.

Сообщается, что фракция Левой партии в бундестаге Германии предложила заключить новый договор о дружбе с Россией, прозвучавший накануне 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР. Немецкие левые в своей инициативе не упомянули другие советские республики, в том числе Украину и Беларусь.

Недопустимо терпеть подобную фальсификацию истории. Украинцы призывают правящую в ФРГ коалицию и оппозицию не позволять политически злоупотреблять темными сторонами истории национал-социализма. В противном случае примирение Украины и Германии окажется под вопросом, — отметил дипломат.

Заметим, что несколькими часами ранее в бундестаге прошли дебаты по российско-германским отношениям. Представительница фракции Левой партии в бундестаге Севим Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе с РФ. Кроме того, Левая партия выступила за снятие экономических санкций в отношении России. Резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов.

Напомним, ранее мы сообщали, что присвоение стадиону в Тернополе имени борца за независимость Украины в ХХ веке Романа Шухевича вызвало бурю негодования в Израиле — посольство Израиля в Украине осудило решение Тернопольского городского совета и требует его отмены.

Источник: DW