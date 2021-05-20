Посол. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n154901-vy-falsyfikuiete-istoriu-posol-ukrayiny-naletiv-na-nimeckyh-livyh.html

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Посол України Андрій Мельник звинуватив німецьких лівих у фальсифікації історії. Він заявив, що в заклику Лівої партії укласти новий договір про дружбу з Росією не згадані інші екс-республіки СРСР, що втратили мільйони громадян на Другій світовій війні.

Дипломат назвав заяву німецьких лівих принизливим перетворенням історії в інструмент та ударом в обличчя мільйонів українських жертв війни. Про це Мельник заявив у середу, 18 травня, передає DW.

Повідомляється, що фракція Лівої партії в бундестазі Німеччини запропонувала укласти новий договір про дружбу з Росією, що прозвучали напередодні 80-річчя нападу гітлерівської Німеччини на СРСР. Німецькі ліві у своїй ініціативі не згадали інші радянські республіки, у тому числі Україну та Білорусь.

Неприпустимо терпіти подібну фальсифікацію історії. Українці закликають правлячу у ФРН коаліцію та опозицію не дозволяти політичного зловживання темними сторонами історії націонал-соціалізму. В іншому випадку примирення України та Німеччини опиниться під питанням, — зазначив дипломат.

Зауважимо, що декількома годинами раніше в бундестазі пройшли дебати щодо російсько-німецьких відносин. Представниця фракції Лівої партії в бундестазі Севім Дагделен закликала укласти новий договір про дружбу з РФ. Крім того, Ліва партія виступила за зняття економічних санкцій щодо Росії. Резолюція лівих не зустріла підтримки серед депутатів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що присвоєння стадіону в Тернополі імені борця за незалежність України в XX сторіччі Романа Шухевича викликало хвилю обурення в Ізраїлі — посольство Ізраїлю в Україні засудило рішення Тернопільської міської ради та вимагає його скасування.

Джерело: DW