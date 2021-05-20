Повторні довибори в Раду на Прикарпатті вимагає провести ОПОРА

https://racurs.ua/ua/n154900-povtorni-dovybory-v-radu-na-prykarpatti-vymagaie-provesty-opora.html

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Громадянська мережа ОПОРА закликає провести повторні довибори у Верховну Раду в окрузі № 87 Івано-Франківської області.

В ОПОРІ вважають, що повторні вибори були б «найдемократичнішим способом розв’язання проблеми». Інші варіанти не дозволяють переконливо визначити дійсне волевиявлення громадян і не забезпечують належну суспільну довіру до результатів голосування. Про це йдеться в заяві громадянської мережі.

Рішення ЦВК на виконання постанови Великої палати Верховного Суду приймались Комісією в умовах відсутності чітких механізмів правового розв’язання безпрецедентної ситуації в окрузі. І хоча рішення ЦВК можуть розглядатися як один з варіантів виконання рішення суду, проте вони не усувають ключової проблеми виборчого процесу, яка полягає у відсутності можливості достовірного встановлення результатів волевиявлення виборців в межах округу, — йдеться в заяві.

Тим часом суперник Вірастюка на виборах Олександр Шевченко прокоментував рішення Центрвиборчкому. Кандидат у нардепи вважає, що ЦВК знехтувала рішенням Верховного суду України. Він зазначив, що комісія визнала недійсними результати виборів на шести дільницях — на всіх тих дільницях, де він перемагав. Також він заявив, що зникли 504 бюлетені в ніч, коли працював спецпідрозділ Служби безпеки України в місті Надвірна. Крім того, за його словами, тепер ЦВК взагалі не врахувала жодного з 3 тис. 189 голосів. Шевченко наголосив, що його команда звернеться до суду.

Друзі! Виходить, що волевиявлення громадян в Україні нікого не цікавить? Невже тепер навіть немає сенсу йти на вибори, бо переможцем все одно зроблять того, кого потрібно, а не того, кого обирають люди? — заявив він.



Нагадаємо, 19 травня Центральна виборча комісія знову визнала кандидата у нардепи від округу № 87 Василя Вірастюка обраним депутатом Верховної Ради. В ЦВК зазначили, що враховуючи рішення судів та позицію Великої палати Верховного суду, комісія визнала голосування на шести дільницях недійсним і встановила результати без їх врахування.