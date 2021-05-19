Василь Вірастюк. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n154882-virastuka-vyznaly-obranym-deputatom-verhovnoyi-rady.html

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Василь Вірастюк, кандидат у нардепи від округу № 87, був знову визнаний обраним депутатом Верховної Ради.

Відповідне рішення винесла Центральна виборча комісія (ЦВК) на своєму засіданні сьогодні, 19 травня.





Враховуючи рішення судів та позицію Великої палати Верховного суду, комісія визнала голосування на шести дільницях недійсним і встановила результати без їх врахування, — заявили в ЦВК.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що довибори у Верховну Раду в окрузі № 87 Івано-Франківщини у відповідь на рішення Верховного суду, який не дозволив визнати переможцем кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка, прокоментувала Центральна виборча комісія. Там шукали «найоптимальніші дії та рішення», за допомогою яких можна встановити правдиві результати волевиявлення.