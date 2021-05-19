Принц Філіп. Фото: People

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Ракурс

Принц Філіп, померлий чоловік королеви Єлизавети II, з’явиться на нових лімітованих поштових марках.

Марки з герцогом Единбурзьким демонструватимуть різні моменти життя принца. Про це повідомляє People.







Королівська пошта Великої Британії анонсувала чотири чорно-білі марки, що виглядатимуть як напівтоновані міні-світлини чоловіка Єлизавети II. На першій марці зображається принц у молодості, на другій — він із посмішкою вітає сина Ендрю, герцога Йоркського, на третій марці чоловік королеви зображений на Королівській кінній виставці у Віндзорському замку. Остання марка на честь принца Філіпа показує його у військовій формі.





Набір марок надійде в продаж 24 червня та обійдеться колекціонерам та поціновувачам у 9,44 дол.

Протягом усього свого життя герцог Единбурзький присвятив себе служінню цій країні, Співдружності та багатьом справам, у які він був залучений. Понад сім десятиліть він був у центрі нашого національного життя. Його смерть — ключовий момент у нашій історії, який ми вшановуємо цією серією пам’ятних марок, — зазначив виконавчий директор Королівської пошти Великої Британії Саймон Томпсон.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що похорон герцога Единбурзького принца Філіпа відбувся 18 квітня на території Віндзорського замку. Карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу, не дозволяв великої кількості осіб на церемонії прощання. Були найрідніші — королева Єлизавета II та її діти — донька Анна й сини Чарльз, Едвард та Ендрю, онуки — Вільям і Гаррі.

Джерело: People