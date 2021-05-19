Принц Филипп. Фото: People

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Ракурс

Принц Филипп, умерший супруг королевы Елизаветы II, появится на новых лимитированных почтовых марках.

Марки с герцогом Эдинбургским будут демонстрировать различные моменты жизни принца. Об этом сообщает People.









Королевская почта Великобритании анонсировала четыре черно-белые марки в виде полутонированных мини-фотографий мужа Елизаветы II. На первой марке принц показан в молодости, на второй — он с улыбкой приветствует сына Эндрю, герцога Йоркского, на третьей марке супруг королевы изображен на Королевской конной выставке в Виндзорском замке. Последняя марка в честь принца Филиппа изображает его в военной форме.

Набор марок поступит в продажу 24 июня и обойдется коллекционерам и ценителям в 9,44 долл.

В течение всей своей жизни герцог Эдинбургский посвятил себя служению этой стране, Содружеству и многим делам, в которые он был вовлечен. Более семи десятилетий он был в центре нашей национальной жизни. Его смерть — ключевой момент в нашей истории, мы чтим его память этой серией марок, — отметил исполнительный директор Королевской почты Великобритании Саймон Томпсон.



Напомним, ранее мы сообщали, что похороны герцога Эдинбургского принца Филиппа состоялись 18 апреля на территории Виндзорского замка. Карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, не позволял присутствовать большому количеству лиц на церемонии прощания. Были только родные — королева Елизавета II и ее дети — дочь Анна и сыновья Чарльз Эдвард и Эндрю, внуки — Уильям и Гарри.

Источник: People