Китайский марсоход прислал первые фото Красной планеты

Китайский марсоход прислал первые фото Красной планетыhttps://racurs.ua/n154880-kitayskiy-marsohod-prislal-pervye-foto-krasnoy-planety.htmlРакурс
Китайский зонд «Тяньвень-1» прислал первые фото Марса, сделанные после посадки на поверхность Красной планеты
Снимки сегодня, 19 мая, опубликовало Китайское национальное космическое управление.
Черно-белый снимок был сделан камерой на передней части марсохода Zhurong Mars. Камера служит «глазом» для ровера для обнаружения препятствий, чтобы аппарат мог их обойти.
Объектив камеры имеет очень широкий угол, и поэтому картинка выглядит настолько искаженной, что горизонт отображается в виде кривой.
Две «руки», показанные в верхней части изображения, являются частями радиолокационной системы.
Две «рельсы», вытянутые от платформы до поверхности Марса, используются для направления марсохода на поверхности.
Сначала «руки» и «рельсы» были спрятаны в десантном аппарате, и теперь они успешно развернулись — это означает, что вся система работает хорошо.
Цветной снимок был сделан навигационной камерой, направленной на хвост ровера. Солнечные батареи и антенны ровера можно разглядеть в разложенном виде.
Также был опубликован момент разделения посадочного модуля и марсохода «Чжуронг». Соответствующие изображения были сделаны орбитальной камерой.
Космическая миссия «Тяньвень-1», состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, которые были запущены к Красной планете 23 июля 2020 года.
15 мая 2021 года китайский марсоход совершил успешную посадку на Марс.
Шестиколесный марсоход питается с помощью солнечных батарей и весит около 240 кг.
Сейчас марсоход готовится покинуть десантную платформу, чтобы выехать на поверхность Марса и начать исследования.