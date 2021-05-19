Китайский марсоход прислал первые фото Красной планеты

Снимок Марса, сделанный марсоходом Zhurong Mars, фото: Китайское национальное космическое управление

https://racurs.ua/n154880-kitayskiy-marsohod-prislal-pervye-foto-krasnoy-planety.html

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Китайский зонд «Тяньвень-1» прислал первые фото Марса, сделанные после посадки на поверхность Красной планеты

Снимки сегодня, 19 мая, опубликовало Китайское национальное космическое управление.

Черно-белый снимок был сделан камерой на передней части марсохода Zhurong Mars. Камера служит «глазом» для ровера для обнаружения препятствий, чтобы аппарат мог их обойти.

Объектив камеры имеет очень широкий угол, и поэтому картинка выглядит настолько искаженной, что горизонт отображается в виде кривой.

Две «руки», показанные в верхней части изображения, являются частями радиолокационной системы.

Две «рельсы», вытянутые от платформы до поверхности Марса, используются для направления марсохода на поверхности.

Сначала «руки» и «рельсы» были спрятаны в десантном аппарате, и теперь они успешно развернулись — это означает, что вся система работает хорошо.

Цветной снимок был сделан навигационной камерой, направленной на хвост ровера. Солнечные батареи и антенны ровера можно разглядеть в разложенном виде.

Также был опубликован момент разделения посадочного модуля и марсохода «Чжуронг». Соответствующие изображения были сделаны орбитальной камерой.

Космическая миссия «Тяньвень-1», состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, которые были запущены к Красной планете 23 июля 2020 года.

15 мая 2021 года китайский марсоход совершил успешную посадку на Марс.

Шестиколесный марсоход питается с помощью солнечных батарей и весит около 240 кг.

Сейчас марсоход готовится покинуть десантную платформу, чтобы выехать на поверхность Марса и начать исследования.