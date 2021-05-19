Китайський марсохід прислав перші фото Червоної планети

Знімок Марса, зроблений марсоходом Zhurong Mars, фото: Китайське національне космічне управління

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Ракурс

Китайський зонд «Тяньвень-1» надіслав перші фото Марса, зроблені після посадки на поверхню Червоної планети

Знімки сьогодні, 19 травня, опублікувало Китайське національне космічне управління.

Чорно-білий знімок було зроблено камерою на передній частині марсохода Zhurong Mars. Камера служить «оком» для ровера для виявлення перешкод, щоб апарат міг їх обійти.

Об'єктив камери має дуже широкий кут, і тому картинка виглядає настільки викривленою, що горизонт відображається у вигляді кривої.

Дві «руки», показані у верхній частині зображення, є частинами радіолокаційної системи.

Дві «рейки», витягнуті від платформи до поверхні Марса, використовуються для направлення марсохода на поверхні.

Спочатку «руки» та «рейки» були заховані в десантному апараті, і тепер вони успішно розгорнулися — це означає, що вся система функціонує добре.

Кольоровий знімок був зроблений навігаційною камерою, спрямованою на хвіст ровера. Сонячні батареї та антени ровера можна розгледіти в розкладеному вигляді.

Також було опубліковано момент розділення посадкового модуля та марсохода «Чжуронг». Відповідні зображення були зроблені орбітальною камерою.

Космічна місія «Тяньвень-1», складається з орбітального апарата, посадкового модуля і марсохода, які були запущені до Червоної планети 23 липня 2020 року.

15 травня 2021 року китайський марсохід здійснив успішну посадку на Марсі.

Шестиколісний марсохід живиться за допомогою сонячних батарей і має вагу близько 240 кг.

Наразі марсохід готується покинути десантну платформу, щоб виїхати на поверхню Марса і розпочати дослідження.