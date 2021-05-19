Китайський марсохід прислав перші фото Червоної планети

Китайський марсохід прислав перші фото Червоної планетиhttps://racurs.ua/ua/n154880-kytayskyy-marsohid-pryslav-pershi-foto-chervonoyi-planety.htmlРакурс
Китайський зонд «Тяньвень-1» надіслав перші фото Марса, зроблені після посадки на поверхню Червоної планети
Знімки сьогодні, 19 травня, опублікувало Китайське національне космічне управління.
Чорно-білий знімок було зроблено камерою на передній частині марсохода Zhurong Mars. Камера служить «оком» для ровера для виявлення перешкод, щоб апарат міг їх обійти.
Об'єктив камери має дуже широкий кут, і тому картинка виглядає настільки викривленою, що горизонт відображається у вигляді кривої.
Дві «руки», показані у верхній частині зображення, є частинами радіолокаційної системи.
Дві «рейки», витягнуті від платформи до поверхні Марса, використовуються для направлення марсохода на поверхні.
Спочатку «руки» та «рейки» були заховані в десантному апараті, і тепер вони успішно розгорнулися — це означає, що вся система функціонує добре.
Кольоровий знімок був зроблений навігаційною камерою, спрямованою на хвіст ровера. Сонячні батареї та антени ровера можна розгледіти в розкладеному вигляді.
Також було опубліковано момент розділення посадкового модуля та марсохода «Чжуронг». Відповідні зображення були зроблені орбітальною камерою.
Космічна місія «Тяньвень-1», складається з орбітального апарата, посадкового модуля і марсохода, які були запущені до Червоної планети 23 липня 2020 року.
15 травня 2021 року китайський марсохід здійснив успішну посадку на Марсі.
Шестиколісний марсохід живиться за допомогою сонячних батарей і має вагу близько 240 кг.
Наразі марсохід готується покинути десантну платформу, щоб виїхати на поверхню Марса і розпочати дослідження.