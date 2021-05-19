Екс-заступник голови правління «ПриватБанку» розгулює без браслета

Справа ПриватБанку. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n154879-eks-zastupnyk-golovy-pravlinnya-pryvatbanku-rozguluie-bez-brasleta.html

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Справа «ПриватБанку» про незаконне виведення грошей вкладників досі розслідується. Натомість з екс-заступника голови правління «ПриватБанку» Володимира Яценка, якого підозрюють у виведенні 136 млн грн, зняли браслет.

Причиною для цього стало те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) не клопотала про подовження цього запобіжного заходу. Про це заявила речниця САП Ольга Постолюк, передає «Радіо Свобода».

Вона заявила, що суд ухвалив відповідне рішення ще 21 квітня, а в самій ухвалі зауважується, що прокурор САП не просив про продовження вимоги носіння браслету через відсутність технічної можливості застосування браслета.

Застосування браслета визнали технічно неможливим з огляду на житло, у якому Володимир Яценко перебуває на домашньому арешті. Вона зазначила, що висновки про технічну неможливість застосування електронного браслета надала Національна поліція.

У зв’язку з технічними причинами неможливо було застосувати електронний засіб контролю саме за місцем проживання підозрюваного. Усі інші зобов’язання, які були покладені на нього судом, залишилися, — розповіла речниця.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що знає, хто стоїть за витоком інформації про підозри в справі «ПриватБанку». Так вона прокоментувала той факт, що колишній перший заступник голови «ПриватБанку» Володимир Яценко намагався покинути Україну на приватному літаку в той же день, коли вона підписала йому підозру.

Джерело: Радіо Свобода