Венедіктова і Ситник знають автора «зливу» інформації про підозру у справі «ПриватБанку». Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n152849-venediktova-i-sytnyk-znaut-avtora-zlyvu-informaciyi-pro-pidozru-u-spravi-pryvatbanku.html

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Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України, заявила, що знає, хто стоїть за витоком інформації про підозри у справі «ПриватБанку».

Так вона прокоментувала той факт, що колишній перший заступник голови «ПриватБанку» Володимир Яценко намагався покинути Україну на приватному літаку в той же день, коли вона підписала йому підозру, пише «Інтерфакс-Україна».

Яким чином стався витік інформації, чому Яценко вилетів у понеділок, мені відомо. Знаю, що Артему Ситнику теж це зрозуміло. Ми про це говорили. Є розуміння і спільна позиція. Ми з Ситником розуміємо, як, чому і хто це зробив, — сказала генпрокурор.

Венедіктова підкреслила, що поки ще немає результатів перевірки обставин витоку інформації.

Ми подивимося, на що це «потягне» — на кримінальну відповідальність або дисциплінарну, — відповіла вона на питання про те, чи йде мова про підозру конкретним особам у зв’язку з витоком.



Нагадаємо, 23 лютого Венедіктова повідомила про погодження підозри трьом колишнім співробітникам з-поміж керівництва «ПриватБанку» в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем.

Одним із них був колишній перший заступник голови правління «Приватбанку» Володимир Яценко, який, за даними НАБУ, напередодні планував покинути Україну приватним літаком у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра.