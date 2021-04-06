Венедиктова и Сытник знают автора «слива» информации о подозрении в деле «ПриватБанка». Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n152849-venediktova-i-sytnik-znaut-avtora-sliva-informacii-o-podozrenii-v-dele-privatbanka.html

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Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины, заявила, что знает, кто стоит за утечкой информации о подозрениях по делу «ПриватБанка».

Так она прокомментировала тот факт, что бывший первый замглавы «ПриватБанка» Владимир Яценко пытался покинуть Украину на частном самолете в тот же день, когда она подписала ему подозрение, пишет «Интерфакс-Украина».

Каким образом произошла утечка информации, почему Яценко вылетел в понедельник, мне известно. Знаю, что Артему Сытнику это тоже понятно. Мы об этом говорили. Есть понимание и общая позиция. Мы с Сытником понимаем, как, почему и кто это сделал, — сказала генпрокурор.

Венедиктова подчеркнула, что пока еще нет результатов проверки обстоятельств утечки информации.

Мы посмотрим, на что это «потянет» — на уголовную ответственность или дисциплинарную, — ответила она на вопрос о том, идет ли речь о подозрении конкретным лицам в связи с утечкой.



Напомним, 23 февраля Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства «ПриватБанка» в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.

Одним из них был бывший первый замглавы правления «ПриватБанка» Владимир Яценко, который, по данным НАБУ, накануне планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра.