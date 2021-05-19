Экс-заместитель главы правления «ПриватБанка» разгуливает без браслета

Яценко. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n154879-eks-zamestitel-glavy-pravleniya-privatbanka-razgulivaet-bez-brasleta.html

Ракурс

Дело «ПриватБанка» о незаконном выводе денег вкладчиков до сих пор расследуется. В то же время с экс-заместителя главы правления «ПриватБанка» Владимира Яценко, которого подозревают в выводе 136 млн грн, сняли браслет.

Причиной этому послужило то, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не ходатайствовала о продлении этой меры пресечения. Об этом заявила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, передает «Радио Свобода».

Она заявила, что суд принял соответствующее решение еще 21 апреля, а в самом постановлении отмечается, что прокурор САП не настаивал на продлении требования о ношении браслета из-за отсутствия технической возможности применения устройства.

Применение браслета признали технически невозможным из-за жилья, в котором Владимир Яценко находится на домашнем аресте. Она отметила, что выводы о технической невозможности применения электронного браслета предоставила Национальная полиция.

В связи с техническими причинами невозможно было применить электронное средство контроля именно по месту жительства подозреваемого. Все остальные обязательства, которые были возложены на него судом, остались, — рассказала пресс-секретарь.



Напомним, ранее мы сообщали, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что знает, кто стоит за утечкой информации о подозрениях в деле «ПриватБанка». Так она прокомментировала тот факт, что бывший первый заместитель главы «ПриватБанка» Владимир Яценко пытался покинуть Украину на частном самолете в тот же день, когда она подписала ему подозрение.

Источник: Радио Свобода