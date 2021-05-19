Lamborghini «электрофицируется» — бензиновые суперкары уходят в небытие

Lamborghini переходит на электронные суперкары, фото: GoodFon

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Ракурс

Lamborghini, известный итальянский бренд суперкаров, в этом году представит свои последние новинки с бензиновым двигателем.

На 2023 год запланирована премьера нового серийного суперкара с гибридной силовой установкой, а после 2025 года должен появиться первый электромобиль этого бренда. Об этом сообщает издание «Колеса.ру».

Очльиник Automobili Lamborghini Стефан Винкельман вчера, 18 мая, рассказал о планах по постепенной электрификации моделей.

Отмечается, что запланированная до 2030 года стратегия Direzione Cor Tauri пройдет в три этапа:

первый этап намечен на текущий год — компания ранее обещала представить в 2021 году несколько новых суперкаров, оснащенных бензиновыми моторами V12, которые станут последними моделями Lamborghini, не имеющими электрического двигателя;

второй этап предусматривает выпуск серийных гибридов. В 2023 году выйдет первый собственно серийный гибрид итальянского бренда (имеющийся в линейке бренда Sian с бензоэлектрической установкой имеет очень скромный тираж). Пока не известно, какая именно модель первой получит новую «начинку» — вероятно, это будет либо преемник Aventador, или Urus в версии PHEV;

на третьем этапе, рассчитанном на 2025−2030 годы, планируют осуществить разработку и выпуск собственного электрического суперкара Lamborghini. Причем это будет не «зеленая» версия какой-любо из существующих моделей, а совершенно новый, четвертый в серийной линейке марки автомобиль.

Напомним, ученые из Международного энергетического агентства требуют запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей до 2035 года.

Источник: «Колеса.ру».