Байден за рулем Ford пообещал автопроизводителям миллиардные субсидии

https://racurs.ua/n154834-bayden-za-rulem-ford-poobeschal-avtoproizvoditelyam-milliardnye-subsidii.html

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Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, рассказал о своем плане поддержки производства электромобилей.

Американский лидер хочет нарастить производство электромобилей в США за счет государственных расходов. На это правительство выделит 174 млрд долл., а план предусматривает выделение правительственных субсидий для новых предприятий по производству аккумуляторов. При этом Байден исключает возможность введения льгот с целью стимулировать покупку дорогих элитных электромобилей. Об этом президент заявил во время визита на завод компании Ford в штате Мичиган, сообщается на странице Байдена в Twitter.

Президент США в Мичигане испытал новый электрокар Ford F-150. За рулем внедорожника он сделал круг и впоследствии отметил скорость машины. Также он признался журналистам, что сам приобрел бы такое авто.

Исполнительный директор компании Ford Джим Фарли отметил, что визит президента на их завод — большая честь.

Я думаю, что ему он понравился, так же и Америке — авто и пикапы номер один. Завтра вечером Ford представит миру свою новую на 100% американскую инновацию! — подчеркнул он.



Напомним, известный итальянский автопроизводитель спорткаров Ferrari готовится выпустить свою «зеленую» модель с электрическим двигателем. Новая модель уже находится на этапе разработки.