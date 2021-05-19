https://racurs.ua/ua/n154834-bayden-za-kermom-elektrokara-ford-poobicyav-avtovyrobnykam-milyardni-subsydiyi.html

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Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, розповів про свій план підтримки виробництва електромобілів.

Американський лідер хоче наростити виробництво електромобілів у США за рахунок державних витрат. На це уряд виділить 174 млрд дол., а план передбачає виділення урядових субсидій для нових підприємств з виробництва акумуляторів. При цьому Байден виключає можливість введення пільг з метою стимулювати покупку дорогих елітних електромобілів. Про це президент заявив під час візиту на завод компанії Ford у штаті Мічиган, повідомляється на сторінці Байдена в Twitter.

Президент США у Мічигані випробував новий електрокар Ford F-150. За кермом позашляховика він зробив коло й згодом відзначив швидкість машини. Також він зізнався журналістам, що сам придбав би таке авто.

Виконавчий директор компанії Ford Джим Фарлі відзначив, що візит президента на їхній завод — велика честь.

Я думаю, що йому він сподобався, так само і Америці — авто та пікапи номер один. Завтра ввечері Ford представить світу свою нову на 100% американську інновацію! — наголосив він.



Нагадаємо, відомий італійський автовиробник спорткарів Ferrari готується випустити свою «зелену» модель з електричним двигуном. Нова модель вже знаходиться на етапі розробки.