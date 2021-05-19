Lamborghini «електрифікується» — бензинові суперкари йдуть у небуття

Lamborghini переходить на електронні суперкари, фото: GoodFon

https://racurs.ua/ua/n154878-lamborghini-elektryfikuietsya-benzynovi-superkary-ydut-u-nebuttya.html

Ракурс

Lamborghini, відомий італійський бренд суперкарів, у цьому році представить свої останні новинки з бензиновим двигуном.

На 2023 рік запланована прем'єра нового серійного суперкару з гібридною силовою установкою, а після 2025 року має з’явитися перший електромобіль цього бренду. Про це повідомляє видання «Колеса.ру».

Очльіник Automobili Lamborghini Стефан Вінкельман вчора, 18 травня, розповів про плани щодо поступової електрифікації моделей.

Зазначається, що запланована до 2030 року стратегія Direzione Cor Tauri пройде в три етапи:

перший етап намічений на поточний рік — компанія раніше обіцяла представити в 2021 році кілька нових суперкарів, оснащених бензиновими моторами V12, які стануть останніми моделями Lamborghini, що не мають електричного рушія;

другий етап передбачає випуск серійних гібридів. У 2023 році вийде перший власне серійний гібрид італійського бренду (наявний в лінійці бренду Sian з бензоелектричних установкою має дуже скромний тираж). Наразі не відомо, яка саме модель першою отримає нову «начинку» — ймовірно, це буде або наступник Aventador, або Urus в версії PHEV;

на третьому етапі, розрахованому на 2025−2030 роки, заплановано здійснити розробку і випуск власного електричного суперкара Lamborghini. Причому це буде не «зелена» версія будь-якої з наявних моделей, а зовсім новий, четвертий в серійній лінійці марки автомобіль.

Нагадаємо, учені з Міжнародного енергетичного агентства вимагають заборонити продаж нових бензинових та дизельних автомобілів до 2035 року.

Джерело: «Колеса.ру»