Вища рада правосуддя. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n154877-yak-vidbyratymut-kandydativ-do-vyschoyi-rady-pravosuddya-zakon.html

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Вища рада правосуддя (ВРП) відбиратиме кандидатів за особливими критеріями. Народні депутати прийняли за основу законопроект № 5068, який передбачає встановлення додаткового етапу під час відбору кандидатів у члени ВРП.

Кандидатів перевірятимуть на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності. Спеціально для цього буде створено Етичну раду, до складу якої увійдуть особи з бездоганною діловою репутацією, високими професійними та моральними якостями, громадським авторитетом.

Крім цього, члени Етичної ради муситимуть мати досвід роботи, зокрема в інших країнах, не менше 10 років за здійсненням процесуального керівництва, підтримки держобвинувачення в суді або здійсненням судочинства в справах, пов’язаних із корупцією.

Тому коло осіб, які увійдуть в Етичну раду, буде вельми обмеженим і охоплюватиме лише трьох суддів і трьох осіб, визначених міжнародними організаціями. Етична рада вивчатиме документи, надані на конкурс кандидатами, а також зможе збирати додаткову інформацію про кандидатів. За результатами вивчення рада надаватиме висновок про їхню відповідність критеріям професійної етики.

Крім того, законопроект передбачає створення служби дисциплінарних інспекторів ВРП. Дисциплінарні інспектори ВРП проводитимуть попередню перевірку дисциплінарної скарги, аналізувати надані документи та готувати проекти рішень дисциплінарної палати та ВРП у рамках дисциплінарного провадження щодо судді.