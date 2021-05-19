Сонце. Фото: Science alert

https://racurs.ua/ua/n154876-poverhnya-soncya-vybuhnula-potujnym-spalahom-foto-video.html

Ракурс

Космос продовжує вражати астрономів незвичайними явищами. Зонд NASA Solar Orbiter вперше зафіксував на поверхні Сонця корональні викиди мас.

Корональні викиди маси — це сплески плазми, які посилають геомагнітні ударні хвилі через всю Сонячну систему. Про це повідомляє Science Alert.





Орбітальний апарат американського космічного агентства зробив відеозапис двох спалахів на Сонці. Потужні сонячні виверження можуть відправити мільярди тонн плазми та електрично заряджених частинок у бік Землі. Астрономи зауважують, що подібні сонячні бурі можуть стати причиною небезпечної космічної погоди, оскільки спалахи взаємодіють з атмосферою Землі, викликаючи полярні сяйва.





У 1989 році потік електрично заряджених частинок від Сонця на дев’ять годин залишив без електрики жителів канадського міста Квебека. Сплески сонячної активності також становлять небезпеку для космонавтів, створюючи перешкоди у зв’язку та в роботі космічних кораблів.





Зауважимо, що апарат, що зафіксував виверження, протягом майбутніх шістьох років обертатиметься ближче до полюсів світила, ніж раніше запущені зонди. З нього на Землю будуть відправлені перші фотографії сонячних полюсів. Космічний корабель зможе рухатися з обертанням Сонця, що дозволить йому довгий час триматися над певними частинами, щоби спостерігати виверження та інші області підвищеної активності нашої зірки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що космос може стати майбутнім місцем проживання людей, оскільки вчені продовжують виявляти придатні для життя планети. Так, міжнародна група вчених з ОАЕ і США з’ясувала, які системи з подвійними зірками можуть мати потенційно придатні для життя планети.

Джерело: Science Alert