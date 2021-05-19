Солнце. Фото: Science alert

https://racurs.ua/n154876-poverhnost-solnca-vzorvalas-moschnoy-vspyshkoy-foto-video.html

Ракурс

Космос продолжает поражать астрономов необычными явлениями. Зонд NASA Solar Orbiter впервые зафиксировал на поверхности Солнца корональные выбросы масс.

Корональные выбросы массы — это всплески плазмы, которые посылают геомагнитные ударные волны сквозь всю Солнечную систему. Об этом сообщает Science Alert.





Орбитальный аппарат американского космического агентства сделал видеозапись двух вспышек на Солнце. Мощные солнечные извержения могут отправить миллиарды тонн плазмы и электрически заряженных частиц в сторону Земли. Астрономы отмечают, что подобные солнечные бури могут стать причиной опасной космической погоды, поскольку вспышки взаимодействуют с атмосферой Земли, провоцируя появление полярного сияния.



В 1989 году поток электрически заряженных частиц Солнца на девять часов оставил без электричества жителей канадского города Квебек. Всплески солнечной активности также несут угрозу для космонавтов, создавая препятствия в связи и в работе космических кораблей.

Отметим, что аппарат, который зафиксировал извержение, в течение предстоящих шести лет будет вращаться ближе к полюсам светила, чем ранее запущенные зонды. С него на Землю будут отправлены первые фотографии солнечных полюсов. Космический корабль сможет двигаться одновременно с вращением Солнца, что позволит ему долгое время находиться над определенными частями звезды и наблюдать извержения и другие явления повышенной активности на поверхности.

Напомним, ранее мы сообщали, что космос может стать будущим местом жительства людей, поскольку ученые продолжают выявлять пригодные для жизни планеты. Так, международная группа ученых из ОАЭ и США выяснила, какие системы с двойными звездами могут иметь потенциально пригодные для жизни планеты.

Источник: Science Alert