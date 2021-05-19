Внучка Елизаветы II ждет первенца

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Принцесса Беатрис и ее муж в день свадьбы, 17 июля 2020 года, фото: theroyalfamily
Внучка Елизаветы II ждет первенцаhttps://racurs.ua/n154875-vnuchka-elizavety-ii-jdet-pervenca.htmlРакурс
Принцесса Беатрис, внучка королевы Елизаветы II, ждет первенца.
Поскольку у Беатрис нет своего официального аккаунта в соцсетях, сообщение об этом появилось в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.
Отмечается, что рождение ребенка ожидается осенью.
Отец ребенка — Эдоардо Мапелло Моцци, за которого Беатрис вышла замуж в 2020 году.
Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и господин Эдоардо Мапелло Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они ждут ребенка. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости, — отмечается в сообщении.
Беатрис является девятой в линии престолонаследия британской короны.
Напомним, в феврале другая внучка королевы — принцесса Евгения, родила первенца. Сын Евгении стал 11-м в очереди на британский престол.
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