Внучка Єлизавети II чекає первістка

Принцеса Беатріс і її чоловік у день весілля, 17 липня 2020 року, фото: theroyalfamily

https://racurs.ua/ua/n154875-vnuchka-ielyzavety-ii-chekaie-pervistka.html

Ракурс

Принцеса Беатріс, внучка королеви Єлизавети II, чекає на первістка.

Оскільки у Беатріс немає свого офіційного акаунту в соцмережах, повідомлення про це з’явилося в офіційному Instagram-акаунті королівської родини.

Зазначається, що народження дитини очікується восени.

Батько дитини — Едоардо Мапелло Моцці, за якого Беатріс вийшла заміж у 2020 році.

Її Королівська Високість принцеса Беатріс і пан Едоардо Мапелло Моцці дуже раді повідомити, що восени цього року вони чекають дитину. Королева була проінформована, і обидві сім’ї раді цій новині, — зазначається в повідомленні.

Беатріс є дев’ятою в лінії престолонаступництва британської корони.

Нагадаємо, у лютому інша онука королеви — принцеса Євгенія, народила первістка. Син Євгенії став 11-м у черзі на британський престол.