Android 12 з революційними змінами представив Гугл. Фото: happycoin.club

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Операційна система Android отримала нову версію — корпорація Google представила Android 12.

Чергова версія ОС для смартфонів та планшетів була представлена в ході традиційної конференції Google I/O 2021. Оновлений «Андроїд» зазнав великого редизайну в порівнянні з ранніми операційними системами сімейства. Основні функції операційної системи продемонстровані в опублікованому на YouTube ролику.

Розробники стверджують, що тепер основні кольори інтерфейсу будуть базуватися на шпалерах і підлаштовуватися під оформлення робочого столу. А екран блокування смартфона прикрашатиме новий годинник збільшеного розміру.

Крім того, «Гугл» переробив систему повідомлень — тепер повідомлення з додатків збираються в один великий «мішок». Також змінилася анімація появи системних елементів — кнопки стали стали більшими, через що їх кількість на головному екрані скоротилося.

Нова система також матиме нові налаштування конфіденційності — користувач зможе дізнатися, як часто ті чи інші додатки зверталися до камери, мікрофону і геолокації. А маленька зелена цятка у верхньому правому куті екрану розповість, що певна програма використовує камеру або мікрофон телефону.

Також творці Android 12 обіцяють, що смартфони на цій ОС стануть швидше і економічніше. Моделі Pixel і деякі Samsung Galaxy отримали функцію Digital Car Key-цифрових ключів для автомобіля, поки тільки для BMW.

Публічна бета-версія Android 12 запрацює не тільки на фірмових смартфонах Google Pixel, але і на пристроях інших виробників. Вже 19 травня «бетку» можна встановити на смартфони серії Pixel, з моделі Pixel 3, і деяких моделей від Asus, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Techno, TCL, iQOO, Xiaomi, Nokia і ZTE. Android 12 повноцінно з’явиться на смартфонах до кінця року.

Нагадаємо, компанія Google створила на базі смартфонів з операційною системою Android найбільшу у світі мережу розпізнавання землетрусів.