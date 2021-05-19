Android 12 с революционными изменениями представил Гугл. Фото: happycoin.club

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Операционная система Android получила новую версию — корпорация Google представила Android 12.

Очередная версия ОС для смартфонов и планшетов была представлена в ходе традиционной конференции Google I/O 2021. Обновленный «Андроид» получил большой редизайн в сравнении с ранними операционными системами семейства. Основные функции операционной системы продемонстрированы в опубликованном на YouTube ролике.

Разработчики утверждают, что теперь основные цвета интерфейса будут базироваться на обоях и подстраиваться под оформление рабочего стола. А экран блокировки смартфона будет украшать новые часы увеличенного размера.

Кроме того, «Гугл» переработал систему уведомлений — теперь сообщения из приложений собираются в один большой «мешок». Также изменилась анимация появления системных элементов — кнопки стали больше, их количество на главном экране сократилось.

Новая система также будет иметь новые настройки конфиденциальности — пользователь сможет узнать, как часто те или иные приложения обращались к камере, микрофону и геолокации. А маленькая зеленая точка в верхнем правом углу экрана расскажет, что некая программа использует камеру или микрофон телефона.

Также создатели Android 12 обещают, что смартфоны на этой ОС станут быстрее и экономичнее. Модели Pixel и некоторые Samsung Galaxy получили функцию Digital Car Key-цифровых ключей для автомобиля, пока только для BMW.

Публичная бета-версия Android 12 заработает не только на фирменных смартфонах Google Pixel, но и на устройствах других производителей. Уже 19 мая «бетку» можно установить на смартфоны серии Pixel, с модели Pixel 3, и некоторых моделей от Asus, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Techno, TCL, iQOO, Xiaomi, Nokia и ZTE. Android 12 полноценно появится на смартфонах до конца года.

Напомним, компания Google создала на базе смартфонов с операционной системой Android крупнейшую в мире сеть распознавания землетрясений.