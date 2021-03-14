Гугл создал виртуальную выставку электронной музыки. Фото: Гугл

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Ракурс

Гугл (Google), американская корпорация, создала виртуальную выставку электронной музыки Music Makers & Machines.

Выставка внутри сервиса Google Arts & Culture посвящена истории электронной музыки, а также всем, кто внес свой вклад в становление жанра. Представлено более 50 международных компаний, а общая программа состоит из 250 виртуальных экспозиций. Это позволяет увидеть не только историю становления жанра, но и даже попробовать свои силы в создании треков. Об этом сообщается на YouTube-канале Google Arts & Culture.

Любители музыки могут совершить виртуальный тур и ознакомиться с множеством музыкальных инструментов. Также присутствует огромный архив фотографий.

Кроме того, есть доступ к онлайн-программе, где можно попробовать самому написать электронный трек. Есть выбор между режимом виртуальной реальности и более традиционным.

Напомним, в конце 2020 года потоковый сервис Google Play Music полностью прекратил свою работу. В качестве альтернативы Гугл предложил новый сервис — YouTube Music.