Гугл створив віртуальну виставку електронної музики. Фото: Гугл

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Ракурс

Гугл (Google), американська корпорація, створила віртуальну виставку електронної музики Music, Makers & Machines.

Виставка всередині сервісу Google Arts & Culture присвячена історії електронної музики, а також усім, хто зробив свій внесок у становлення жанру. Представлено більш ніж 50 міжнародних компаній, а загальна програма складається з 250 віртуальних експозицій. Це дозволяє побачити не лише історію становлення жанру, а й навіть спробувати свої сили у створенні треків. Про це повідомляється на YouTube-каналі Google Arts & Culture.

Поціновувачі музики мають змогу здійснити віртуальний тур та ознайомитися з безліччю музичних інструментів. Також присутній величезний архів фотографій.

Крім того, є доступ до онлайн-програми, де можна спробувати самому написати електронний трек. Є вибір між режимом віртуальної реальності і більш традиційним.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року потоковий сервіс Google Play Music повністю припинив свою роботу. У якості альтернативи Гугл запропонував новий сервіс — YouTube Music.