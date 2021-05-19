Фейковые ответы на ВНО-2021 «штампуют» мошенники

ВНО-2021. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n154873-feykovye-otvety-na-vno-2021-shtampuut-moshenniki.html

Ракурс

ВНО-2021 еще не началось, однако в сеть уже начали «сливать» якобы ответы на вопросы в тестах.

«Привлекательные» предложения о покупке тестов предлагают различные каналы в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

В центре заявляют, что случаи мошенничества, связанные с ВНО, резко участились — дельцы за определенную плату предлагают выпускникам и их родителям приобрести тетради сертификационных работ ВНО-2021 с ответами к ним, уверяя в надежности и достоверности источника информации.

Для «убедительности» родителям и детям присылают фейковое письмо с якобы официального почтового ящика Украинского центра оценивания качества образования. В центре отметили, что создали мощную систему защиты информации на всех этапах подготовки и проведения ВНО, а тесты печатаются и создаются в условиях конфиденциальности, поэтому никаких «слитых» тестов мошенники продавать не могут, а просто наживаются на доверчивых родителях и детях.

Чтобы не быть обманутым, еще раз предостерегаем: отклоняйте сомнительные предложения. А для тщательной подготовки к ВНО советуем проходить тесты предыдущих лет, они есть в свободном доступе в рубрике «Тесты прошлых лет», сверяйте ответы, анализируйте свои ошибки, восполняйте пробелы в знаниях и т. д., — заявили в центре.

Напомним, ранее мы сообщали, что в этом году, в отличие от предыдущих лет, будет проведено отдельно ВНО по украинскому языку и ВНО по украинскому языку и литературе. Поэтому выпускники могут самостоятельно выбирать, какой тест проходить — только ВНО по украинскому языку или ВНО по языку и литературе. Кроме этого, некоторые обновления будут касаться и ВНО по математике.