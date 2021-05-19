Как будут голосовать за новых министров, сообщили в оппозиции

https://racurs.ua/n154872-kak-budut-golosovat-za-novyh-ministrov-soobschili-v-oppozicii.html

Ракурс

Фракции оппозиции — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — определились с тем, как будут голосовать за назначение новых министров в правительстве Дениса Шмыгаля.

Скорее всего, при рассмотрении вопроса в Раде, которое может произойти уже 20 мая, оппозиционеры не поддержат новых министров.

«Европейская солидарность» — единственная фракция в зале, не имеющая никакого отношения к правительствам Зеленского и не голосовавшая ни за одного министра. Так рассказала в Раде на внеочередном заседании 18 мая Ирина Геращенко.

Мы не несем ответственности за это хаос, бардак, непрофессионализм, коррупцию, — сказала нардеп из фракции Петра Порошенко.

Позиция «ЕС» — все правительство Зеленского за непрофессионализм, бардак, коррупцию, хаос, отсутствие стратегии должно уйти в отставку.

У Порошенко считают, что украинский парламент умножается на ноль и все решения назначаются на Банковой.

«Батькивщина» вчера устроила демарш в Раде. Ее лидер Юлия Тимошенко заявила, что «не отдельные министры виноваты в провалах, а президент с его ошибочной стратегией развития государства». Поэтому «Батькивщина» в голосованиях за отставку Степанова, Криклия и Петрашко не участвовала.

Фракция «Голоса» не будет голосовать за назначение новых министров здравоохранения, экономики и транспорта. Об этом заявил 19 мая главы фракции Ярослав Железняк.

Он сказал, что «предложенные кандидатуры могут обсуждаться», но, например, Виктор Ляшко как заместитель министра здравоохранения тоже частично несет ответственность за провалы министерства в год пандемии.

«Голос» — оппозиция, поэтому не будет голосовать за эти назначения, — сказал Железняк.

Напомним, что 18 мая парламент отправил в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия. Впоследствии в парламент поступило представление от фракции «Слуга народа» о назначении министром здравоохранения главного санитарного врача страны Ляшко.