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Денис Шмыгаль, фото: КМУ
Новые министры — Шмыгаль внес кандидатуры в Радуhttps://racurs.ua/n154855-novye-ministry-shmygal-vnes-kandidatury-v-radu.htmlРакурс
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, внес в Верховную Раду представление на назначение на должности министра инфраструктуры, министра здравоохранения и вице-премьер-министра — министра экономики, которые освободились по результатам проведенного вчера, 18 мая, заседания парламента.
Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря Шмыгаля Ольгу Куришко.
В этих представлениях Шмыгаль предлагает парламенту:
- на должность первого вице-премьер — министра экономики назначить Алексея Любченко;
- на должность министра инфраструктуры — Александра Кубракова;
- на должность министра здравоохранения — Виктора Ляшко.
Согласно нормам законодательства, предложения по кандидатурам для назначения на должности членов правительства вносит коалиция депутатских фракций, представление о назначении вносит премьер-министр.
Напомним, 18 мая Верховная Рада уволила с должностей министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра экономики Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова.
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