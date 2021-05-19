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Ракурс
Денис Шмыгаль, фото: КМУ

Новые министры — Шмыгаль внес кандидатуры в Раду

19 мая 2021, 13:59
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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, внес в Верховную Раду представление на назначение на должности министра инфраструктуры, министра здравоохранения и вице-премьер-министра — министра экономики, которые освободились по результатам проведенного вчера, 18 мая, заседания парламента.

Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря Шмыгаля Ольгу Куришко.

В этих представлениях Шмыгаль предлагает парламенту:


  • на должность первого вице-премьер — министра экономики назначить Алексея Любченко;
  • на должность министра инфраструктуры — Александра Кубракова;
  • на должность министра здравоохранения — Виктора Ляшко.

Согласно нормам законодательства, предложения по кандидатурам для назначения на должности членов правительства вносит коалиция депутатских фракций, представление о назначении вносит премьер-министр.

Напомним, 18 мая Верховная Рада уволила с должностей министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра экономики Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова.


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