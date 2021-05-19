Закрытые в селах школы Рада предлагает сдавать в аренду

https://racurs.ua/n154853-zakrytye-v-selah-shkoly-rada-predlagaet-sdavat-v-arendu.html

Ракурс

Закрытые вследствие укрупнения учебные заведения в сельской местности часто находятся в запущенном состоянии. Верховная Рада 18 мая приняла в первом чтении законопроект об использовании имущества ликвидируемых коммунальных учреждений.

Проект закона № 5230 устанавливает, что имущество ликвидированных учебных заведений в сельской местности может использоваться не только для образовательных нужд.

Новация запрещает отчуждение имущества, его залога, или погашения им долгов. Деньги, полученные от аренды закрытых школ, местные власти смогут использовать исключительно на образовательные нужды.

Целью законопроекта является закрепление на уровне закона возможности для ОТГ эффективно распоряжаться имуществом ликвидированных коммунальных учебных заведений среднего образования, находящихся в сельской местности, — говорится в пояснительной записке к закону.

Законопроект изменяет положение нескольких законов: «Об аренде государственного и коммунального имущества» и «О среднем образовании».