Госрегулирование цен на газ для тепловиков отменил Кабмин - что это значит

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Госрегулирование цен на газ отменило правительство с 20 мая — Кабинет министров Украины в ходе сегодняшнего заседания решил не продлевать возложение на НАК «Нафтогаз Украины» специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии.

С 20 мая правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает «Нафтогаз» продавать им «голубое топливо» по фиксированной цене, — заявил в среду премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировалось на Youtube-канале ведомства.

Срок действия предыдущего постановления правительства истекает 20 мая 2021 года.

По его словам, это очень важный шаг на пути к созданию полноценного рынка газа.

Это шаг, который позволит местным властям взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду, — заявил премьер.

Поэтому, обращаясь к мэрам городов, премьер сообщил, что, согласно разъяснению регулятора, смена поставщика возможна даже при наличии задолженности за газ и такие прецеденты уже есть.

Неэффективность менеджеров коммунальных предприятий больше не будет покрываться фиксированной ценой на газ. Теперь все теплокоммунэнерго, большинство из которых принадлежат местной власти, будут заключать контракты с газоснабжающими компаниями самостоятельно на тех лучших условиях, которые будут присутствовать на рынке, — подытожил Шмыгаль.

Напомним, в конце апреля Кабмин продлил режим возложения спецобязательств (ВСО) на рынке газа на 20 дней в части поставок газа предприятиям теплокоммунэнерго. Режим должен был прекратить действие с 1 мая 2021 года.