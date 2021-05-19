Аксенов о данных СБУ - Нет паспорта РФ, нет гражданства

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Ракурс

Андрей Аксенов, новоиспеченный народный депутат из Донецкой области, которого подозревают в наличии российского паспорта, прокомментировал свой первый день в Верховной Раде. Парламентарий заявил, что наличие у него российского гражданства можно доказать, лишь увидев паспорт страны-агрессора.

С юридической точки зрения наличие гражданства может доказать только паспорт. Кто-то из вас видел мой российский паспорт? Нет паспорта — нет гражданства. А плоды больного воображения депутатов, журналистов, господа, вы же взрослые люди, научитесь думать, — сказал Аксенов в комментарии «Радио Свобода».

Свою присягу, которую из-за блокирования трибуны и под крики «Ганьба» ему пришлось составлять из ложи для гостей, Аксенов назвал законной, а поведение коллег — «цирком».

Исключительно законной была присяга, 20 тыс. человек проголосовали, 66%, я чемпион Украины. С чего вы взяли что она должна быть незаконной? Нигде не написано, что она должна состояться на трибуне, надо прочитать (текст присяги — ред.) и подписать. Я готов отвечать за свои поступки, — заявил депутат.

Отметим, что после принесения присяги Аксеновым вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк обратилась с запросом в Службу безопасности Украины и правоохранительные органы из-за информации о его российском гражданстве. В начале заседания в среду первый заместитель Дмитрия Разумкова Руслан Стефанчук заявил о том, что нет никаких юридических оснований для того, чтобы Аксенов не составлял присягу.

Напомним, 27 апреля ЦИК зарегистрировала Аксенова нардепом. В марте он победил на довыборах в парламент в округе № 50 в Донецкой области. За 10 дней до выборов Служба безопасности Украины сообщила ЦИК о наличии в Аксенова российского паспорта. Аксенов в 2010 году стал председателем поселкового совета Новодонецкая в Донецкой области. В мае 2014 его обвиняли в поддержке проведения псевдореферендуму об отделении части Донбасса от Украины. Впоследствии СМИ писали, что Аксенов получил российский паспорт в аннексирована Крыму. Против него возбудили уголовное дело, он выехал из Украины и был объявлен в розыск. В 2019 году Аксенов вернулся в Украину.

Источник: «Радио Свобода».