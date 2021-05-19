Аксьонов про дані СБУ — Немає паспорта РФ, немає громадянства

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Андрій Аксьонов, новоспечений народний депутат з Донеччини, якого підозрюють у наявності російського паспорта, прокоментував свій перший день у Верховній Раді. Парламентар заявив, що наявність у нього російського громадянства можна довести, лише побачивши паспорт країни-агресора.

З юридичної точки зору наявність громадянства може довести лише наявність паспорта. Хтось із вас бачив мій російський паспорт? Немає паспорта — немає громадянства. А плоди хворої уяви депутатів, журналістів, панове, ви ж дорослі люди, навчіться думати, — сказав Аксьонов в коментарі «Радіо Свобода».

Свою присягу, яку через блокування трибуни та під вигуки «Ганьба» йому довелося складати із ложі для гостей, Аксьонов назвав законною, а поведінку колег — «цирком».

Винятково законною була присяга, 20 тис. осіб проголосували, 66%, я чемпіон України. З чого ви взяли що вона має бути незаконною? Ніде не написано, що вона має складатися на трибуні, треба прочитати (текст присяги — ред.) і підписати. Я готовий відповідати за свої вчинки, — заявив депутат.

Зауважимо, що після складення присяги Аксьоновим віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк звернулася із запитом до Служби безпеки України та правоохоронних органів щодо його російського громадянства. На початку засідання у середу перший заступник Дмитра Разумкова Руслан Стефанчук заявив про те, що немає жодних юридичних підстав для того, аби Аксьонов не складав присягу.

Нагадаємо, 27 квітня ЦВК зареєструвала Аксьонова нардепом. У березні він переміг на довиборах до парламенту в окрузі № 50 на Донеччині. За 10 днів до виборів Служба безпеки України повідомила ЦВК про наявність у Аксьонова російського паспорта. Аксьонов у 2010 році став головою селищної ради Новодонецька у Донецькій області. У травні 2014 року його звинувачували у підтримці проведення псевдореферендуму про відокремлення частини Донбасу від України. Згодом ЗМІ писали, що Аксьонов отримав російський паспорт в анексованому Криму. Проти нього порушили кримінальну справу, він виїхав з України та був оголошений у розшук. У 2019 році Аксьонов повернувся до України.

Джерело: «Радіо Свобода».