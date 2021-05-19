Фото: lenta.ua

https://racurs.ua/ua/n154851-naybilshyy-u-sviti-aysberg-vidkolovsya-vid-antarktydy-foto.html

Ракурс

Айсберг А-76, найбільший на сьогодні айсберг на планеті, відколовся від Антарктиди.

Розміри гігантської крижини складають 170 км в довжину і 25 км в ширину. Площа айсберга сягає 4 тис. 320 кв. км, що можна порівняти з територією іспанського острова Майорка. Про це 19 травня повідомляє портал Meteoweb із посиланням на дані супутників.

За інформацією метеорологів, айсберг А-76 відколовся із західного боку шельфового льодовика Фільхнера — Ронне в морі Уедделла. Британська антарктична служба ідентифікувала крижину, а згодом Національний льодовий центр США з використанням зображень місії Copernicus Sentinel-1 підтвердив цю інформацію.

Нагадаємо, 27 лютого від Антарктиди відколовся гігантський айсберг площею 1 тис. 270 кв. км. Айсберг відколовся від шельфового льодовика Брант, де знаходиться британська дослідницька станція Halley. Понад 10 років тому на льодовику товщиною 150 м почали з’являтися великі тріщини, одна з них почала активно рости. А 26 лютого 2021 року за кілька годин ця тріщина розширилася на кілька сотень метрів, в результаті чого сформувався айсберг.

Джерело: Meteoweb