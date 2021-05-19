Екс-суддя Чаус записав нове відео

Микола Чаус, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n154850-eks-suddya-chaus-zapysav-nove-video.html

Ракурс

Микола Чаус, колишній суддя, записав нове відеозвернення.

У ньому Чаус заявив, що передає друзям матеріали на людей, нібито причетних до його викрадення в 2016 році. Відповідний відеозапис опублікований у Telegram-каналі «ChausUA Микола Чаус».

Залишилося 10 годин…, — йдеться в описі до відео.

На відое Чаус стверджує, що люди, причетні до нібито його викрадення у 2016 році, бояться його повернення і зроблять все, щоб він замовк.

А знаючи їх можливості, зокрема і фінансові, я хвилююся за своє життя і життя своїх рідних. Тому я прийняв рішення передати моїм друзям свої рукописні записи і зібрані мною за ці роки матеріали щодо цих осіб для подальшого їх опублікування, — заявив екс-суддя на відео.

Також Чаус у відеозверненні закликає правоохоронні органи «зі всією відповідальністю» проставитися до згаданого ним матеріалу.

Чауса 9 серпня 2016 року співробітники НАБУ затримали за отримання хабара в розмірі 150 тис. дол. США. 6 вересня 2016 року Верховна Рада дала дозвіл на його арешт, проте Чаус на той час вже залишив територію України і 12 вересня його оголосили в розшук.

На початку квітня цього року стало відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня МВС Молодови заявило, що Чауса викрали у Кишеневі іноземні громадяни.

Нагадаємо, 17 травня з’явилося відео з Чаусом, на якому екс-суддя заявив, що перебуває в безпеці.