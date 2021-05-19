До Кличка знову прийшли — ДБР розслідує незаконну забудову біля Лаври, фото — ДБР

https://racurs.ua/ua/n154849-do-klychka-znovu-pryyshly-dbr-rozsliduie-nezakonnu-zabudovu-bilya-lavry.html

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Обшуки в структурних управліннях київської мерії тривають. Сьогодні Держбюро розслідувань повідомило про слідчі дії в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації.

ДБР підозрює, що чиновники мерії не зупинили будівництво шестиповерхового офісного приміщення поблизу Києво-Печерської Лаври.

На оприлюдненому бюро фото видно, що будівля має шість поверхів, якщо враховувати цокольний поверх, який використовується як гараж, а також невелику добудову на найвищому поверсі.

Згідно з містобудівними умовами, забудовник мав право побудувати поблизу історико-архітектурного заповідника біля Лаври житловий будинок не більше чотирьох поверхів.

В ДБР вважають, що працівники КМДА протиправно зареєстрували право власності забудовника на недобудоване приміщення.

Слідчі кваліфікують дії співробітників мерії за ч. 3 ст. 365−2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки) КК України і ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) КК України.

Чиновникам загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, а також конфіскація майна.

Це не перші обшуки в підрозділах КМДА у травні. Раніше слідчі приходили з приводу несплати податків та зловживань на 70 млн грн.

Міський голова Віталій Кличко назвав ці та інші слідчі дії силовиків політичною атакою на нього та владу у столиці.