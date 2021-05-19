В мэрии Киева снова обыски — ГБР расследует незаконную застройку возле Лавры, фото — ГБР

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Обыски в структурных управлениях киевской мэрии продолжаются. Сегодня Госбюро расследований сообщило о следственных действиях в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и Департаменте по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации.

ГБР подозревает, что чиновники мэрии не остановили строительство шестиэтажного офисного помещения возле Киево-Печерской Лавры.

На обнародованном бюро фото видно, что у здания шесть этажей, если учитывать цокольный этаж, который используется как гараж, а также небольшую достройку на самом высоком этаже.

Согласно градостроительным условиям, застройщик вправе построить вблизи историко-архитектурного заповедника возле Лавры жилой дом не более четырех этажей.

В ГБР считают, что работники КГГА противоправно зарегистрировали право собственности застройщика на недостроенное помещение.

Следователи квалифицируют действия сотрудников мэрии по ч. 3 ст. 365−2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины и ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

Чиновникам грозит лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, а также конфискация имущества.

Это не первые обыски в подразделениях КГГА в мае. Ранее следователи приходили по поводу неуплаты налогов и злоупотреблений на 70 млн грн.

Мэр Виталий Кличко назвал эти и другие следственные действия силовиков политической атакой на него и власть в столице.