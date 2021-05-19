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Ракурс
Законопроект о местном референдуме внесли в Раду - что он предусматривает

Законопроект о местном референдуме внесли в Раду — что он предусматривает

19 мая 2021, 12:54
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Законопроект о местном референдуме 19 мая появился в Верховной Раде — первый заместитель спикера Дмитрия Разумкова Руслан Стефанчук вместе с народными депутатами зарегистрировал документ № 5512 в парламенте.

Возникла насущная необходимость в комплексном правовом регулировании вопросов подготовки и проведения местного референдума, — убеждает нардеп-«слуга» Стефанчук.

Проект закона включает следующие основные положения:

  • местный референдум определяется как форма самостоятельного решения территориальной громадой вопросов местного значения путем прямого голосования;

  • предметом местного референдума выступают вопросы местного значения, в том числе и те, которые связаны с организацией деятельности и функционирования территориальной общины (например, досрочного увольнения главы терробщины);

  • на голосование не могут выноситься вопросы, которые противоречат Конституции Украины или не касаются полномочий местной власти;

Инициировать местный референдум может территориальная община (не менее 10% избирателей), сельский, поселковый, городской совет или сельский/городской голова.

Выносить на местный референдум можно будет только один вопрос, и на этот вопрос нужно дать четкий ответ «да» или «нет». Принять участие в местном референдуме смогут совершеннолетние граждане Украины.


Решение местного референдума будет обязательным для исполнения.

Источник: Ракурс


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