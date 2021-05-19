Законопроект о местном референдуме внесли в Раду — что он предусматриваетhttps://racurs.ua/n154848-zakonoproekt-o-mestnom-referendume-vnesli-v-radu-chto-on-predusmatrivaet.htmlРакурс
Законопроект о местном референдуме 19 мая появился в Верховной Раде — первый заместитель спикера Дмитрия Разумкова Руслан Стефанчук вместе с народными депутатами зарегистрировал документ № 5512 в парламенте.
Возникла насущная необходимость в комплексном правовом регулировании вопросов подготовки и проведения местного референдума, — убеждает нардеп-«слуга» Стефанчук.
Проект закона включает следующие основные положения:
местный референдум определяется как форма самостоятельного решения территориальной громадой вопросов местного значения путем прямого голосования;
предметом местного референдума выступают вопросы местного значения, в том числе и те, которые связаны с организацией деятельности и функционирования территориальной общины (например, досрочного увольнения главы терробщины);
на голосование не могут выноситься вопросы, которые противоречат Конституции Украины или не касаются полномочий местной власти;
Инициировать местный референдум может территориальная община (не менее 10% избирателей), сельский, поселковый, городской совет или сельский/городской голова.
Выносить на местный референдум можно будет только один вопрос, и на этот вопрос нужно дать четкий ответ «да» или «нет». Принять участие в местном референдуме смогут совершеннолетние граждане Украины.
Решение местного референдума будет обязательным для исполнения.