Обнаруженный подкоп к банку. Фото: radioerzgebirge

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Ракурс

Попытку дерзкого ограбления банка пресекли в Германии.

В городке Шпенге, что в Северном Рейне-Вестфалии, неизвестные выкопали туннель, чтобы ограбить один из местных банков — Volksbank. Однако злоумышленникам не удалось воплотить незаконный замысел в жизнь, поскольку 14 мая на парковке рядом с банком плитка начала проседать. Об этом 10 мая сообщает немецкое издание Spiegel.

Местные жители сначала подумали, что земля проседает вследствие повреждения от воды. В понедельник, 24 мая, строители начали ремонтные работы на месте и обнаружили тоннель длиной около восьми метров и шириной один метр.

Представители банка предполагают, что преступники могли планировать ограбление на воскресенье, 23 мая.

Обычно похожее можно увидеть по телевизору. Это безумие, — отметил один из банкиров.

Местные СМИ пишут, что тоннель начали выкапывать в трансформаторной подстанции. Пока о грабителях нет никакой информации.

Напомним, в Колумбии 14-летняя девушка с мачете помешала трем вооруженным налетчикам ограбить небольшой семейный магазин повседневных товаров.

Источник: Spiegel