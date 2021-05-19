Виявлений підкоп до банку. Фото: radioerzgebirge

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Спробу зухвалого пограбування банку попередили в Німеччині.

У містечку Шпенге, що в Північному Рейні-Вестфалії, невідомі викопали тунель, щоб пограбувати один із місцевих банків — Volksbank. Однак зловмисникам не вдалося втілити незаконний задум у життя, оскільки 14 травня на парковці поруч із банком почала просідати плитка. Про це 10 травня повідомляє німецьке видання Spiegel.

Місцеві мешканці спочатку подумали, що земля просідає внаслідок пошкодження від води. В понеділок, 24 травня, будівельники почали ремонтні роботи на місці і виявили тунель завдовжки близько восьми метрів та завширшки один метр.

Представники банку припускають, що злочинці могли планувати пограбування на неділю, 23 травня.

Зазвичай схоже можна побачити по телевізору. Це божевілля, — зазначив один із банкірів.

Місцеві ЗМІ пишуть, що тунель почали викопувати у трансформаторній підстанції. Поки що про грабіжників немає жодної інформації.

Нагадаємо, у Колумбії 14-річна дівчина з мачете завадила трьом озброєним грабіжникам пограбувати невеликий сімейний магазин повсякденних товарів.

Джерело: Spiegel