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Ракурс
Виявлений підкоп до банку. Фото: radioerzgebirge

Восьмиметровий тунель до банківського сховища виявили в Німеччині (ФОТО)

19 тра 2021, 12:53
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Спробу зухвалого пограбування банку попередили в Німеччині.

У містечку Шпенге, що в Північному Рейні-Вестфалії, невідомі викопали тунель, щоб пограбувати один із місцевих банків — Volksbank. Однак зловмисникам не вдалося втілити незаконний задум у життя, оскільки 14 травня на парковці поруч із банком почала просідати плитка. Про це 10 травня повідомляє німецьке видання Spiegel.

Місцеві мешканці спочатку подумали, що земля просідає внаслідок пошкодження від води. В понеділок, 24 травня, будівельники почали ремонтні роботи на місці і виявили тунель завдовжки близько восьми метрів та завширшки один метр.

Представники банку припускають, що злочинці могли планувати пограбування на неділю, 23 травня.

Зазвичай схоже можна побачити по телевізору. Це божевілля, — зазначив один із банкірів.

Місцеві ЗМІ пишуть, що тунель почали викопувати у трансформаторній підстанції. Поки що про грабіжників немає жодної інформації.

Виявлений підкоп до банку. Фото: Spiegel, westfalen-blatt

Виявлений підкоп до банку. Фото: Spiegel, westfalen-blatt


Нагадаємо, у Колумбії 14-річна дівчина з мачете завадила трьом озброєним грабіжникам пограбувати невеликий сімейний магазин повсякденних товарів.

Джерело: Spiegel

Джерело: Ракурс


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