Заборонити газові котли та бензинові авто з 2025 року вимагають вчені, фото — pixabay

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Зміни клімати вимагають негайної реакції світу. Так вважають в Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА) і вимагають з 2025 року заборонити продавати нові котли, які працюють на викопному паливі.

Аби досягти нульових викидів вуглецю до середини XXIстоліття, необхідно заборонити й продаж нових бензинових та дизельних автомобілів до 2035 року, повідомляє «BBC Україна».

МЕА вимагає припинити й розвідку нових родовищ вугілля, нафти чи газу. Це один із 400 кроків на шляху до мінімізації викидів в атмосферу, які агентство оприлюднило у спеціальному звіті.

Його тези розглянуть на конференції ООН з питань зміни клімату (COP26) у Глазго. Ці кроки необхідні для реалізації Паризької кліматичної угоди.

МЕА аналізує, як світ виробляє та споживає енергію. За даними агентства, енергетичний сектор продукує 75% викидів парникових газів. Щоб уникнути глобальної катастрофи, вчені вимагають обмежити глобальне потепління до 1,5°С, а для цього викиди парникових газів необхідно зменшити вдвічі до 2030 року. До 2050 року викиди повинні досягнути нуля.

Звіт МЕА передбачає, що до 2050 року глобальна економіка збільшиться удвічі, кількість людей зросте на 2 млрд, але попит на енергію зменшиться на 8%. Автори дослідження заявляють, що їхній план мало залежить від технологій видалення вуглецю з повітря і у ньому не передбачені нові поставки вугілля, нафти чи газу.

Джерело: BBC Україна