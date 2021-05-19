Місяць на фастфуді - лікар провів шокуючий експеримент

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Ракурс

Місяць на фастфуді прожив лікар Кріс ван Таллекен з Великої Британії, який взяв участь в медичному експерименті. Впродовж чотирьох тижнів він харчувався лише напівфабрикатами, а команда медиків стежила та оцінювала його стан здоров’я.

Під час експерименту 42-річний Кріс ван Таллекен набрав зайві кілограми і піддав своє здоров’я суттєвого ризику, пише Daily Mail з посиланням на документальний фільм ВВС.

Я став мляво міркувати і погано спати; я крутився в ліжку через тривожні думки і страх перед повсякденними справами. У мене з’явилася печія і закрепи. Я почав страждати від геморою… Але найгірше, що мій мозок перебудувався таким чином, ніби у мене з’явилася наркозалежність, — зазначив лікар.

Вчені помітили зміни в його мозку і з’ясували, що шкідлива їжа перетворила чоловіка в харчового наркомана. Раціон Таллекена на 80% складався з ультра-оброблених продуктів — фастфуду, в складі якого були емульгатори, стабілізатори, консерванти, сухі речовини, ароматизатори.

Мій мозок підштовхує мене до пошуку фастфуду. Навіть після того, як я перестав дотримуватися такої дієти, томографія показала, що нові зв’язки в мозку все ще діють, — зазначив Таллекен.



Внаслідок експерименту британець, котрий важив майже 82 кг, всього за місяць набрав понад 6,5 кг. (майже 89 кг). Зараз він повернувся до здорового харчування і поступово скидає зайву вагу (зараз його вага складає 87,7 кг).

Джерело: Daily Mail